Прем'єр-міністр Вірменії візьме участь в інавгурації Ердогана попри напруженість у відносинах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян візьме участь у церемонії інавгурації новообраного президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, повідомляє Радіо Азатутюн, інформує УНН.
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"Республіка Вірменія отримала запрошення взяти участь у церемонії приведення до присяги президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана", - повідомляє пресслужба уряду Вірменії. "Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 3 червня вирушить до Анкари для участі у церемонії".
У короткій заяві не уточнюється, чи запрошення було адресовано особисто Пашиняну.
Контекст
Пашинян, якого політичні опоненти звинувачують в односторонніх поступках Туреччині та Азербайджану, поспішив привітати Ердогана з переобранням у другому турі голосування 28 травня.
На першій президентській інавгурації Ердогана у 2014 році був присутній тодішній міністр закордонних справ Вірменії Едвард Налбандян.
З того часу Туреччина продовжує ставити відкриття кордону та встановлення дипломатичних відносин з Вірменією у залежність від вірмено-азербайджанської мирної угоди. Турецькі лідери неодноразово підтверджували цю попередню умову з початку переговорів щодо нормалізації відносин із Єреваном у січні 2022 року.
Напруженість між двома сусідніми державами знову спалахнула наприкінці квітня після того, як муніципальна влада Єревана відкрила пам’ятник вірменам, які провели геноцид у 1915 році в Османській Туреччині.
Уряд Туреччини рішуче засудив цей крок і заборонив вірменським авіакомпаніям літати через Туреччину до третіх країн. Міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу минулого тижня пригрозив "новими заходами" проти Вірменії, якщо пам'ятник не буде знято найближчим часом.
Пашинян назвав встановлення пам'ятника "неправильним рішенням", коли раніше у травні розмовляв із Вірменською службою Радіо Свобода.
У ході президентської виборчої кампанії Ердоган та його політичні союзники неодноразово рекламували рішучу військову допомогу Туреччини Азербайджану, яку надали під час війни 2020 року з Вірменією. Вони звинуватили головного суперника Ердогана Кемаля Киличдароглу у протидії політичному та військовому союзу Анкари з Баку.