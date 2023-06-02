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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Премьер-министр Армении примет участие в инаугурации Эрдогана, несмотря на напряженность в отношениях

Киев • УНН

 • 143222 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Премьер-министр Никол Пашинян примет участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Радио Азатутюн, информирует УНН.

Премьер-министр Армении примет участие в инаугурации Эрдогана, несмотря на напряженность в отношениях

Цитата

"Республика Армения получила приглашение принять участие в церемонии приведения к присяге президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана", - сообщает пресс-служба правительства Армении. "Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 июня отправится в Анкару для участия в церемонии".

В кратком заявлении не уточняется, было ли приглашение адресовано лично Пашиняну.

Контекст

Пашинян, которого политические оппоненты обвиняют в односторонних уступках Турции и Азербайджану, поспешил поздравить Эрдогана с переизбранием во втором туре голосования 28 мая.

На первой президентской инаугурации Эрдогана в 2014 году присутствовал тогдашний министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

С тех пор Турция продолжает ставить открытие границы и установление дипломатических отношений с Арменией в зависимость от армяно-азербайджанского мирного соглашения. Турецкие лидеры неоднократно подтверждали это предварительное условие с начала переговоров по нормализации отношений с Ереваном в январе 2022 года.

Напряженность между двумя соседними государствами вновь вспыхнула в конце апреля после того, как муниципальные власти Еревана открыли памятник армянам исполнившим геноцид в 1915 году в Османской Турции.

Правительство Турции решительно осудило этот шаг и запретило армянским авиакомпаниям летать через Турцию в третьи страны. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на прошлой неделе пригрозил "новыми мерами" против Армении, если памятник не будет снят в ближайшее время.

Пашинян назвал установку памятника "неправильным решением", когда ранее в мае разговаривал с Армянской службой Радио Свобода.

В ходе президентской избирательной кампании Эрдоган и его политические союзники неоднократно рекламировали решительную военную помощь Турции Азербайджану, которую оказали во время войны 2020 года с Арменией. Они обвинили главного соперника Эрдогана Кемаля Кылычдароглу в противодействии политическому и военному союзу Анкары с Баку.

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