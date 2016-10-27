Прем'єр-міністр України розпочав робочий візит до Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні, 27 жовтня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розпочав робочий візит до Франції. Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.
У рамках робочого візиту очільник уряду проведе зустріч та переговори, зокрема,з Прем’єр-міністром Французької Республіки Мануелем Вальсом, Генсекретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Хосе Анхелем Гурріа, Міністром закордонних справ Франції Жан-Марком Еро, Головою Сенату Парламенту Франції Жераром Ларше, Міністром економіки та фінансів Франції Мішелем Сапеном.
Також, Прем’єр-міністр візьме участь у Французько-українському бізнес-форумі та зустрінеться з керівниками провідних французьких промислово-фінансових компаній, і ознайомиться із виробничими потужностями заводу з переробки твердих побутових відходів Cristal та долучиться до роботи панельної дискусії Форуму Jean Monnet Dialogue.