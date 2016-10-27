Премьер-министр Украины начал рабочий визит во Францию

В рамках рабочего визита глава правительства проведет встречу и переговоры, в частности, с премьер-министром Французской Республики Мануэлем Вальсом, Генсекретарем Организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхелем Гурриа, Министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эро, председателем Сената Парламента Франции Жераром Ларше, министром экономики и финансов Франции Мишель Сапен.

Также, Премьер-министр примет участие в Французско-украинском бизнес-форуме и встретится с руководителями ведущих французских промышленно-финансовых компаний и ознакомится с производственными мощностями завода по переработке твердых бытовых отходов Cristal и присоединится к работе панельной дискуссии Форума Jean Monnet Dialogue.