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Прем'єр Косово просить збільшити присутність військ НАТО у країні

Прем'єр Косово просить збільшити присутність військ НАТО у країні

Київ • УНН

 • 520986 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті закликав до збільшення присутності миротворчого персоналу НАТО у його країні, пише УНН.

Деталі

В коментарі газеті Die Welt, Курті сказав, що "масове посилення військ та військової техніки НАТО" у його країні "підвищить безпеку та мир" не лише у Косові, а й у всьому західно-балканському регіоні.

"Збільшення кількості солдатів у миротворчих силах НАТО, наданих КФОР, підтримало б наші зусилля в галузі оборони", - сказав він.

Доповнення

В даний час в Косові знаходиться близько 4000 військовослужбовців, які називаються Косівськими силами або КФОР, і ці сили присутні в Косові з 1999 року.

Напруженість у відносинах між Косово та Сербією загострилася після затримання 10 грудня 2022 року колишнього сербського поліцейського Деяна Пантіча за підозрою у нападі на представників виборчої комісії.

Протестуючи проти арешту Пантіча, косовські серби з 10 грудня чергують на барикадах, які вони збудували на прикордонних переходах.

Дві нові барикади були зведені після того, як косовська влада заблокувала в'їзд до країни сербського патріарха Порфирія напередодні святкування православного Різдва.

Косово, населене переважно албанцями, відокремилося від Сербії у 1999 році та проголосило незалежність у 2008 році. Але Сербія не визнала цей крок і вважає свою колишню провінцію частиною своєї території.

ЄС, НАТО та США закликали до деескалації та зносу барикад у північному Косові, а Сербія зажадала розгорнути свою армію та поліцію на підставі резолюції ООН.

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