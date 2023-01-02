Премьер Косово просит увеличить присутствие войск НАТО в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Премьер-министр Косово Альбин Курти призвал к увеличению присутствия миротворческого персонала НАТО в его стране, пишет УНН.
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В комментарии газете Die Welt, Курти сказал, что "массовое усиление войск и военной техники НАТО" в его стране "повысит безопасность и мир" не только в Косово, но и во всем западно-балканском регионе.
"Увеличение количества солдат в миротворческих силах НАТО, предоставленных КФОР, поддержало бы наши усилия в области обороны", - сказал он.
Дополнение
В настоящее время в Косово находится около 4000 военнослужащих, которые называются Косовскими силами или КФОР, и эти силы присутствуют в Косово с 1999 года.
Напряженность в отношениях между Косово и Сербией обострилась после задержания 10 декабря 2022 бывшего сербского полицейского Деяна Пантича по подозрению в нападении на представителей избирательной комиссии.
Протестуя против ареста Пантича, косовские сербы с 10 декабря дежурят на баррикадах, которые они построили на пограничных переходах.
Две новые баррикады были возведены после того, как косовские власти заблокировали въезд в страну сербского патриарха Порфирия накануне празднования православного Рождества.
Косово, населенное преимущественно албанцами, отделилось от Сербии в 1999 году и провозгласило независимость в 2008 году. Но Сербия не признала этот шаг и считает свою прежнюю провинцию частью своей территории.
ЕС, НАТО и США призвали к деэскалации и сносу баррикад в северном Косово, а Сербия потребовала развернуть свою армию и полицию на основании резолюции ООН.