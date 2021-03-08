Прем'єр Італії назвав єдиний, на його думку, спосіб подолати COVID-19

Деталі

“Пандемія ще не переможена, однак вже є план прискореної вакцинації... Згідно з планом, першими вакцинацію пройдуть особи, що знаходяться в групі ризику”, — сказав він.

Драгі зазначив, що в результаті пандемії понад мільйон італійців опинилися за межею бідності, багато хто втратив роботу. За словами прем’єра, прискорена вакцинація допоможе вирішити ці проблеми.

Контекст

В кінці лютого італійська влада знову посилила обмеження в зв’язку з поширенням пандемії в країні. Влада посилила санітарно-епідеміологічний нагляд в Ломбардії і П’ємонті, зокрема в містах Мілан і Турин, які розташовані на півночі країни. Серед заходів згадується закриття барів і ресторанів, а також обмеження на пересування громадян, включаючи заборону на виїзд з міст.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Італії 3 046 762 випадки хвороби, 99 578 осіб загинули.