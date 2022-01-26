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Прем'єр Іспанії попередив Росію про масштабні санкції, якщо вона вторгнеться в Україну

Прем'єр Іспанії попередив Росію про масштабні санкції, якщо вона вторгнеться в Україну

Київ • УНН

 • 16681 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив у середу, що Росія зіткнеться з величезними економічними наслідками, якщо вона розпочне військове втручання в Україну. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Цитата

"Важливо донести до Росії, що будь-який випадок військового втручання матиме масштабні та серйозні наслідки для її економіки через санкції ЄС", — заявив Санчес на спільній пресконференції зі своєю фінською колегою.

Деталі

Він не уточнив, у якій формі буде запроваджено санкції.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін повторила, що її країна не має найближчих планів щодо вступу до НАТО, але заявила, що Росія не має права вето на будь-яке таке рішення.

"У нас є можливість подати заявку (вступу до НАТО - ред) у майбутньому, і дуже важливо, щоб ми залишили цю можливість відкритою для себе. Ніхто не може казати нам, що робити. Це наше власне рішення", - заявила вона.

Доповнення

Фінляндія має спільний кордон із Росією протяжністю 1340 км та складну історію, яка включала зіткнення під час Другої світової війни.

Хоча Фінляндія не є членом НАТО, вона співпрацює з Альянсом та підвищила свою військову готовність, оскільки Москва нарощує свої сили вздовж кордону з Україною.

Раніше цього місяця Марін заявила, що Фінляндія підтримає своїх партнерів щодо Європейського Союзу та Сполучених Штатів, ввівши нові жорсткі санкції проти Росії, якщо вона нападе на Україну.

Росія зосередила десятки тисяч військовослужбовців біля України, але заперечує, що планує напасти. Вона вимагає від НАТО всеосяжних "гарантій безпеки", включаючи обіцянку, що Україна ніколи не буде допущена до членства в Альянсі.

Європейський союз та Сполучені Штати пригрозили новими руйнівними економічними санкціями проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

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