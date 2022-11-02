Прем'єр Британії Сунак після критики передумав пропускати кліматичний саміт COP27
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак після хвилі критики скасував раніше ухвалене рішення не їхати на кліматичний саміт COP27 у Єгипті, заявивши, що тепер відвідає захід, пише УНН.
Цитата
Сунак написав у Twitter, що не буде "довгострокового процвітання без дій щодо боротьби зі зміною клімату" чи "енергетичної безпеки без інвестицій у відновлювані джерела енергії".
"Ось чому я поїду на COP27 наступного тижня: щоб передати спадщину Глазго з побудови безпечного та стійкого майбутнього", - зауважив Сунак.
Раніше
На Даунінг-стріт казали, що Ріші Сунак був надто зайнятий підготовкою бюджету на 17 листопада, щоб бути присутнім на заході, який відкриється у неділю.
Але таке рішення було широко розкритиковане кліматичними активістами та опозиційними партіями.
У вівторок колишній прем'єр-міністр країни Борис Джонсон заявив, що візьме участь у COP27 у Шарм-ель-Шейху.