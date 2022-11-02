Прем'єр Британії Сунак після критики передумав пропускати кліматичний саміт COP27

Цитата

Сунак написав у Twitter, що не буде "довгострокового процвітання без дій щодо боротьби зі зміною клімату" чи "енергетичної безпеки без інвестицій у відновлювані джерела енергії".

"Ось чому я поїду на COP27 наступного тижня: щоб передати спадщину Глазго з побудови безпечного та стійкого майбутнього", - зауважив Сунак.

Раніше

На Даунінг-стріт казали, що Ріші Сунак був надто зайнятий підготовкою бюджету на 17 листопада, щоб бути присутнім на заході, який відкриється у неділю.

Але таке рішення було широко розкритиковане кліматичними активістами та опозиційними партіями.

У вівторок колишній прем'єр-міністр країни Борис Джонсон заявив, що візьме участь у COP27 у Шарм-ель-Шейху.