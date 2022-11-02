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Премьер Британии Сунак после критики передумал пропускать климатический саммит COP27

Премьер Британии Сунак после критики передумал пропускать климатический саммит COP27

Киев • УНН

 • 250573 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после волны критики отменил ранее принятое решение не ехать на климатический саммит COP27 в Египте, заявив, что теперь посетит мероприятие, пишет УНН.

Цитата

Сунак написал в Twitter, что не будет "долгосрочного процветания без действий по борьбе с изменением климата" или "энергетической безопасности без инвестиций в возобновляемые источники энергии".

"Вот почему я поеду на COP27 на следующей неделе: чтобы передать наследие Глазго по построению безопасного и устойчивого будущего", - отметил Сунак.

Напомним

На Даунинг-стрит говорили, что Риши Сунак был слишком занят подготовкой бюджета на 17 ноября, чтобы присутствовать на мероприятии, которое откроется в воскресенье.

Но такое решение было широко раскритиковано климатическими активистами и оппозиционными партиями.

Во вторник бывший премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что примет участие в COP27 в Шарм-эль-Шейхе.

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