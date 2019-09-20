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Представниця України виборола медаль ЧС з боротьби

Представниця України виборола медаль ЧС з боротьби

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. У столиці Казахстану боротьбу за медалі чемпіонату світу з боротьби розпочали жінки, повідомляє УНН з посиланням на Асоціацію боротьби України.

У категорії 72 кг до фіналу вийшла Аліна Бережна, яка вже має титул чемпіонки світу. В першій сутичці Аліна впевнено здолала бронзову призерку Пан-Американського чемпіонату. Незважаючи на всі титули (дворазова чемпіонка Азії, чемпіонка світу U23, чемпіонка Азіатських Ігор) наступна суперниця з Китаю не змогла вирвати в українки жодного балу. Рахунок 7:0 і Аліна пройшла до фіналу чемпіонату світу.

У фіналі українка зустрілась з чемпіонкою Олімпіади в Лондоні, срібною призеркою Олімпіади в Ріо, чемпіонкою світу 2015 року, чемпіонкою Європи 2013-2014 років. Українці забракло часу, аби остаточно перекроїти сутичку на свою користь. Таким чином Аліна стала віце-чемпіонкою світу.

Відзначимо, що у категорії 50 кг Оксана Лівач скористалася шансом на втіху та вийшла до бронзового фіналу. Таким чином спортсменка стала п’ятою і здобула для України першу Олімпійську ліцензію.

Нагадаємо, що двократним чемпіоном світу став наш Жан Беленюк.

Українські Національні Новини

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