Представниця України виборола медаль ЧС з боротьби
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. У столиці Казахстану боротьбу за медалі чемпіонату світу з боротьби розпочали жінки, повідомляє УНН з посиланням на Асоціацію боротьби України.
У категорії 72 кг до фіналу вийшла Аліна Бережна, яка вже має титул чемпіонки світу. В першій сутичці Аліна впевнено здолала бронзову призерку Пан-Американського чемпіонату. Незважаючи на всі титули (дворазова чемпіонка Азії, чемпіонка світу U23, чемпіонка Азіатських Ігор) наступна суперниця з Китаю не змогла вирвати в українки жодного балу. Рахунок 7:0 і Аліна пройшла до фіналу чемпіонату світу.
У фіналі українка зустрілась з чемпіонкою Олімпіади в Лондоні, срібною призеркою Олімпіади в Ріо, чемпіонкою світу 2015 року, чемпіонкою Європи 2013-2014 років. Українці забракло часу, аби остаточно перекроїти сутичку на свою користь. Таким чином Аліна стала віце-чемпіонкою світу.
Відзначимо, що у категорії 50 кг Оксана Лівач скористалася шансом на втіху та вийшла до бронзового фіналу. Таким чином спортсменка стала п’ятою і здобула для України першу Олімпійську ліцензію.
Нагадаємо, що двократним чемпіоном світу став наш Жан Беленюк.