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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 59534 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111451 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103287 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110306 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119689 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148300 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148685 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Представительница Украины завоевала медаль ЧМ по борьбе

Представительница Украины завоевала медаль ЧМ по борьбе

Киев  •  УНН

 • 10858 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В столице Казахстана борьбу за медали чемпионата мира по борьбе начали женщины, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию борьбы Украины.

В категории 72 кг в финал вышла Алина Бережная, которая уже имеет титул чемпионки мира. В первой схватке Алина уверенно одолела бронзового призера Пан-Американского чемпионата. Несмотря на все титулы (двукратная чемпионка Азии, чемпионка мира U23, чемпионка Азиатских Игр) следующая соперница из Китая не смогла вырвать у украинки ни одного балла. Счет 7:0 и Алина прошла в финал чемпионата мира.

В финале украинка встретилась с чемпионкой Олимпиады в Лондоне, серебряным призером Олимпиады в Рио, чемпионкой мира 2015 года, чемпионкой Европы 2013-2014 годов. Украинке не хватило времени, чтобы окончательно перекроить схватку в свою пользу. Таким образом Алина стала вице-чемпионкой мира.

Отметим, что в категории 50 кг Оксана Ливач воспользовалась шансом удовольствие и вышла к бронзовому финалу. Таким образом спортсменка стала пятой и завоевала для Украины первую Олимпийскую лицензию.

Напомним, что двукратным чемпионом мира стал наш Жан Беленюк.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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