Представительница Украины завоевала медаль ЧМ по борьбе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В столице Казахстана борьбу за медали чемпионата мира по борьбе начали женщины, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию борьбы Украины.
В категории 72 кг в финал вышла Алина Бережная, которая уже имеет титул чемпионки мира. В первой схватке Алина уверенно одолела бронзового призера Пан-Американского чемпионата. Несмотря на все титулы (двукратная чемпионка Азии, чемпионка мира U23, чемпионка Азиатских Игр) следующая соперница из Китая не смогла вырвать у украинки ни одного балла. Счет 7:0 и Алина прошла в финал чемпионата мира.
В финале украинка встретилась с чемпионкой Олимпиады в Лондоне, серебряным призером Олимпиады в Рио, чемпионкой мира 2015 года, чемпионкой Европы 2013-2014 годов. Украинке не хватило времени, чтобы окончательно перекроить схватку в свою пользу. Таким образом Алина стала вице-чемпионкой мира.
Отметим, что в категории 50 кг Оксана Ливач воспользовалась шансом удовольствие и вышла к бронзовому финалу. Таким образом спортсменка стала пятой и завоевала для Украины первую Олимпийскую лицензию.
Напомним, что двукратным чемпионом мира стал наш Жан Беленюк.