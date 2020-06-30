Представниця Канади у групі радників Міноборони України дала позитивну оцінку діяльності відомства
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Представниця у Групі іноземних стратегічних радників Міністерства оборони та Збройних Сил України високого рівня (DRAB) Джилл Сінклер дала позитивну оцінку діяльності оборонного відомства України на вебінарі на тему “Українська конференція з питань реформ, успіхи і складнощі, роль Канади рік потому”, що пройшов в Оттаві. На заході були присутні “Конгрес українців Канади”, “Світовий конгрес українців” та Посольство України в Канаді, передає УНН з посиланням на пресслужбу МОУ.
Так, під час заходу Сінклер оприлюднила окремі оцінки щодо діяльності оборонного відомства України. На її думку, стан реформування української оборонної сфери є достатньо близьким до позитивного, зазначають в МОУ.
Свідченням цього є рішення НАТО щодо надання Україні статусу партнера у “Програмі розширених можливостей”, яке Сінклер назвала колосальним кроком уперед.
“У цілому Дж.Сінклер позитивно оцінила діяльність Міністерства оборони України у таких напрямках:
— внесення змін у законодавстві України, які будуть імплементовані після відповідного процедурного погодження Верховною Радою України (при чому окремі ініціативи матимуть 52 поправки);
— реформування системи управління (С2) в контексті застосування демократичних перетворень, що наближують оборонну сферу України до цінностей європейського суспільства;
— модернізація фінансової системи оборонного сектору (грошове забезпечення/зарплати/пенсії, стимулювання утримання військовослужбовців на службі);
— зміни у підходах до професійної військової освіти, які спрямовані на розвиток людського потенціалу ЗС України”, — повідомили в пресслужбі.
Пані Сінклер окремо підкреслила роль міністра оборони Андрія Тарана та Головнокомандувача ЗС України генерал-полковника Руслана Хомчака, які разом “демонструють винятковий рівень цивільно-військової співпраці” і “прогрес у правильному напрямку”.
Водночас, виконавчий директор компанії “Black Iron” Мет Стімпсон зазначив, що Міністр оборони України особисто демонструє налаштованість на вирішення питання інвестиційного проекту його компанії в Україні.
Як повідомляв УНН, Канада направить до України військових інструкторів для відновлення місії після пандемії.