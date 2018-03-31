Представником Омбудсмена на Донбасі став відомий правозахисник

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова призначила регіонального координатора Омбудсмена у Донецькій та Луганській областях, ким став Павло Лисянський. Про це УНН повідомили у прес-службі Уповноваженого.

Павло Лисянський, як зазначається, - відомий правозахисник, перший в Україні лауреат німецько-французької премії за досягнення у сфері захисту прав людини та утвердження верховенства права, директор громадської організації "Східна правозахисна група". У найзначнішому активі його правозахисної діяльності - особисте звільнення з полону двох громадян, ув’язнених "ЛНР", додали в офісі Омбудсмена.

Згідно з дорученням Людмили Денісової, регіональний координатор взаємодії з громадськістю здійснюватиме моніторинг стану дотримання прав і свобод людини на території Донецької і Луганської областей.

У межах його повноважень - безперешкодне відвідання без попереднього повідомлення органів державної влади та місцевого самоврядування, місць примусового утримання громадян незалежно від їхнього статусу, а також ознайомлення з документами та отримання їх копій в органах державної влади і місцевого самоврядування, органах прокуратури, включаючи справи, які перебувають в судах.

Нагадаємо, Денісова у квітні зустрінеться із сім'ями заручників і зниклих безвісти.

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