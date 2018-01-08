Представники Ірану та країн ЄС обговорять іранську ядерну програму
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Голова Міністерства закордонних справ Ірану Джавад Заріф оголосив про намір провести з представниками трьох країн Євросоюзу консультативне засідання для обговорення іранської ядерної програми, з посиланням на агентство IRNA повідомляє УНН.
Дата і місце проведення зустрічі поки не визначено. За словами іранського міністра, зустріч буде присвячена "деструктивної політики США по відношенню до ядерної угоді".
Як уточнює агентство Mehr, на зустрічі будуть присутні представники Великобританії, Німеччини та Франції. Глава іранського МЗС також додав, що на засіданні не зачіпатися тема антиурядових протестів, що проходять в Ірані з кінця грудня.
Нагадаємо, Європейський Союз наполягає на захисті договору 2015 року з ядерною програмою Ірану, і сподівається на його дотримання всіма сторонами, оскільки даний договір робить світ безпечнішим.