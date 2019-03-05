Представника "Зорі" визнали кращим футболістом туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 20 туру чемпіонату УПЛ, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу турніру.
За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник “Зорі” Олександр Караваєв, який у матчі з “Ворсклою” забив м’яч і віддав результативний пас. Він на два бали випередив півзахисника “Шахтаря” Марлоса і на бал оборонця “Динамо” Томаша Кедзьору.
До експертної ради, яка прийняла участь в обранні кращого гравця, увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Віктор Грачов, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Артур Валерко.
Додамо, що найкращим тренером було обрано також фахівця “Зорі” — Юрія Вернидуба.