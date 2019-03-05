Представитель "Зари" признали лучшим футболистом тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Украинская Премьер-лига определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 20 тура чемпионата УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу турнира.
По итогам голосования победу одержал полузащитник “Зари” Александр Караваев, который в матче с “Ворсклой” забил мяч и отдал результативный пас. Он на два балла опередил полузащитника “Шахтера” Марлоса и на бал защитника “Динамо” Томаша Кедзьору.
В экспертный совет, который принял участие в избрании лучшего игрока, вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Артур Валерко.
Добавим, что лучшим тренером был избран также специалист “Зари” — Юрия Вернидуба.