Представник РФ у ТКГ: заяви українських політиків створюють перешкоди для встановлення миру на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Позиція ряду українських політиків нібито “створює додаткові проблеми для відновлення довіри між сторонами конфлікту на Донбасі”. З такою заявою виступив в середу повпред Росії в контактній групі з врегулювання на сході України Борис Гризлов, підбиваючи підсумки зустрічі в Мінську, пише УНН з посиланням на його слова, які цитує російське агентство ТАСС.
“Кілька днів тому, напередодні зустрічі контактної групи, в Києві знову озвучили бажання переписати мінські домовленості, — зауважив він. — Звертаю увагу, що кожна така заява прямо суперечить підсумками саміту „нормандської четвірки“. Такий підхід створює нові перешкоди для встановлення миру в Україні”.
Гризлов нагадав, що в грудні минулого року на зустрічі в Парижі лідери чотирьох держав, в тому числі Президент України, в черговий раз підтвердили необхідність повної реалізації мінських домовленостей, включаючи політичні положення.
“Нові загрози, які звучать з Києва, — це ще один доказ, що Донбасу необхідний особливий статус і необхідні міцні гарантії цього статусу, — зазначив російський повпред. — В іншому випадку про повагу і захист прав жителів Донбасу, включаючи право на життя, говорити не доводиться”.
“Це та позиція, яку захищають представники Донбасу в контактній групі. І з такою позицією не можна не рахуватися. В якості одного з першочергових кроків Київ повинен інтегрувати в законодавство “формулу Штайнмайера”, — підкреслив Гризлов.
За його словами, на засіданні учасники контактної групи позначили необхідність розвитку політичного діалогу між Києвом, Донецьком і Луганськом, обговорили гуманітарну ситуацію в зоні конфлікту і поточні економічні питання.
Як писав УНН, у Мінську констатували “складну” безпекову ситуацію на Донбасі.