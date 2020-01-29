Представитель РФ в ТКГ: заявления украинских политиков создают препятствия для установления мира на Донбассе

КИЕВ. 29 января. УНН. Позиция ряда украинских политиков якобы “создает дополнительные проблемы для восстановления доверия между сторонами конфликта на Донбассе”. С таким заявлением выступил в среду полпред России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов, подводя итоги встречи в Минске, пишет УНН со ссылкой на его слова, которые цитирует российское агентство ТАСС.