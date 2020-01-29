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Представитель РФ в ТКГ: заявления украинских политиков создают препятствия для установления мира на Донбассе

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 января. УНН. Позиция ряда украинских политиков якобы “создает дополнительные проблемы для восстановления доверия между сторонами конфликта на Донбассе”. С таким заявлением выступил в среду полпред России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов, подводя итоги встречи в Минске, пишет УНН со ссылкой на его слова, которые цитирует российское агентство ТАСС.

Представитель РФ в ТКГ: заявления украинских политиков создают препятствия для установления мира на Донбассе

“Несколько дней назад, накануне встречи контактной группы, в Киеве вновь озвучили желание переписать минские договоренности, — заметил он. — Обращаю внимание, что каждое такое заявление прямо противоречит итогам саммита „нормандской четверки“. Такой подход создает новые препятствия для установления мира в Украине”.

Грызлов напомнил, что в декабре минувшего года на встрече в Париже лидеры четырех государств, в том числе Президент Украины, в очередной раз подтвердили необходимость полной реализации минских договоренностей, включая политические положения.

“Новые угрозы, звучащие из Киева, — это еще одно доказательство, что Донбассу необходим особый статус и необходимы прочные гарантии этого статуса, — отметил российский полпред. — В ином случае об уважении и защите прав жителей Донбасса, включая право на жизнь, говорить не приходится”.

“Это та позиция, которую защищают представители Донбасса в контактной группе. И с такой позицией нельзя не считаться. В качестве одного из первоочередных шагов Киев должен интегрировать в законодательство “формулу Штайнмайера”, — подчеркнул Грызлов.

По его словам, на заседании участники контактной группы обозначили необходимость развития политического диалога между Киевом, Донецком и Луганском, обсудили гуманитарную ситуацию в зоне конфликта и текущие экономические вопросы.

Как писал УНН, в Минске констатировали “сложную” ситуацию с безопасностью на Донбассе.

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