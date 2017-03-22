Представник Президента у ВР назвав умови припинення блокади Донбасу

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Економічна блокада Донбасу може бути припинена після виконання умов, котрі прописані в Мінських угодах. Про це в ефірі телеканалу 24 заявив представник президента у Верховній Раді Артур Герасимов, передає УНН.

“Блокада може бути припинена за трьох умов: повне припинення вогню, відведення важкої техніки і повернення підприємств в українську юрисдикцію”, — сказав він.

Парламентарій додав, що всі ці пункти прописані в Мінських угодах, які Україна повністю виконує.

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