Представник Президента у ВР назвав умови припинення блокади Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Економічна блокада Донбасу може бути припинена після виконання умов, котрі прописані в Мінських угодах. Про це в ефірі телеканалу 24 заявив представник президента у Верховній Раді Артур Герасимов, передає УНН.
“Блокада може бути припинена за трьох умов: повне припинення вогню, відведення важкої техніки і повернення підприємств в українську юрисдикцію”, — сказав він.
Парламентарій додав, що всі ці пункти прописані в Мінських угодах, які Україна повністю виконує.