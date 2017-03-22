Представник Президента у ВР назвав умови припинення блокади Донбасу

“Блокада може бути припинена за трьох умов: повне припинення вогню, відведення важкої техніки і повернення підприємств в українську юрисдикцію”, — сказав він.

Парламентарій додав, що всі ці пункти прописані в Мінських угодах, які Україна повністю виконує.