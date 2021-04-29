Представник Кабміну у ВР Мокан йде у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України, народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан пішов у відставку з цієї посади. Про це він сам сьогодні оголосив під час брифінгу і написав у соцмережах, передає УНН.
Цитата:
"Сьогодні написав заяву про звільнення з посади постійного представника Кабміну у Верховній Раді України за власним бажанням", - повідомив Мокан у Telegram-каналі.
Деталі
Мокан зазначив, що з Прем'єр-міністром "такий крок взаємно погоджений". "Хто стане наступником на посаді - рішення за Кабміном", - додав він.
Чим продиктоване таке його рішення, Мокан не пояснив.
Доповнення
Василь Мокан пропрацював на посаді представника уряду у парламенті 13,5 місяців. Його призначили на цю посаду у березн 2020 року.
Додамо, Василь Мокан - заступник голови комітету, голова підкомітету з питань національно-патріотичного виховання комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту.
Нагадаємо, його попередниця на посаді - нардеп Олена Шуляк - відмовилася від неї з приходом до влади нового Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і нового кабінету. Кабмін попереднього Прем'єра Олексія Гончарука призначив Олену Шуляк своєю представницею у ВР у листопаді 2019 року.
Це вже третій представник уряду у парламенті за двох Прем'єрів з початку каденції Президента Володимира Зеленського.