Представитель Кабмина в ВР Мокан уходит в отставку

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины, народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан ушел в отставку с этой должности. Об этом он сам сегодня объявил во время брифинга и написал в соцсетях, передает УНН.