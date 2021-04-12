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Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

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Представився депутатом: на Київщині водій спричинив ДТП і хотів втекти

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Вишгороді на Київщині п'яний водій, який представився помічником депутата районної ради, врізався у автівку і намагався втекти. Про це йдеться в Telegram-каналі dtp.kiev.ua, пише УНН.

Деталі

Інформують, що у неділю, 11 квітня, п’яний чоловік за кермом автомобіля Daewoo Lanos врізався у авто, що стояло поруч, і вирішив втекти з місця аварії. Затримали порушника свідки ще до приїзду поліції.

“Патрульним намагався показати мандат, але не спрацювало. Копам без різниці було, хто він. Оформили протокол по ст. 130 і 124”, — повідомили в мережі.

Нагадаємо

У Луцьку водій скоїв наїзд на місцеву 57-річну жительку та зник з місця пригоди. Винуватцем виявився працівник одного з підрозділів Луцького районного управління поліції.

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