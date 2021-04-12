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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Представился депутатом: в Киевской области водитель спровоцировал ДТП и хотел убежать

Представился депутатом: в Киевской области водитель спровоцировал ДТП и хотел убежать

Киев  •  УНН

 • 17779 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Вышгороде Киевской области пьяный водитель, представившийся помощником депутата районного совета, врезался в автомобиль и пытался скрыться. Об этом говорится в Telegram-канале dtp.kiev.ua, пишет УНН.

Детали

Информируют, что в воскресенье, 11 апреля, пьяный мужчина за рулем автомобиля Daewoo Lanos врезался в авто стояло рядом, и решил скрыться с места аварии. Задержали нарушителя свидетели еще до приезда полиции.

“Патрульным пытался показать мандат, но не сработало. Копам без разницы было, кто он. Оформили протокол по ст. 130 и 124 ”, - сообщили в сети.

Напомним

В Луцке водитель совершил наезд на местную 57-летнюю жительницу и скрылся с места происшествия. Виновником оказался работник одного из подразделений Луцкого районного управления полиции.

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