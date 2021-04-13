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Представилися правоохоронцями: шахраї ошукали пенсіонерку на півмільйона гривень

Представилися правоохоронцями: шахраї ошукали пенсіонерку на півмільйона гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Києві шахраям, що ошукали пенсіонерку та її родичів на 500 тисяч гривень, повідомлено про підозру. Про це пише УНН з посилання на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Цитата

“Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно з Подільським УП ГУНП в м. Києві повідомлено про підозру двом чоловікам, які шахрайським шляхом заволоділи коштами 83-річної пенсіонерки та членів її сім’ї в сумі майже 500 тис. гривень (ч. 3 ст. 190 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що троє зловмисників зателефонували 83-річній пенсіонерці, та, представившись працівниками правоохоронного органу, повідомили, що її онука спричинила ДТП, у ході якої постраждала вагітна жінка.

Під приводом необхідності направити гроші на лікування онуки та іншої постраждалої жінка, а також для відшкодування шкоди і укладення мирової угоди шахраї виманили у пенсіонерки майже 500 тис. гривень.

Повідомляється, що двох зловмисників було затримано та повідомлено про підозру. За клопотанням місцевої прокуратури підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі слідчі дії тривають. Встановлюється місцезнаходження третього зловмисника.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв про схожий випадок шахрайства. Чоловік ошукував літніх людей за схемою “ваш родич в лікарні”.

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