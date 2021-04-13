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Представились правоохранителями: мошенники обманули пенсионерку на полмиллиона гривен

Представились правоохранителями: мошенники обманули пенсионерку на полмиллиона гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Киеве мошенникам, обманувшим пенсионерку и ее родственников на 500 тысяч гривен, сообщенно о подозрении. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Цитата

“Подольской окружной прокуратурой города Киева совместно с Подольским УП ГУНП в г. Киеве сообщено о подозрении двум мужчинам, которые мошенническим путем завладели средствами 83-летней пенсионерки и членов её сем семьи в сумме почти 500 тыс. гривен (ч. 3 ст. 190 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что трое злоумышленников позвонили 83-летней пенсионерке, и, представившись работниками правоохранительных органов, сообщили, что ее внучка совершила ДТП, в ходе которой пострадала беременная женщина.

Под предлогом необходимости направить деньги на лечение внучки и другой пострадавшей женщина, а также для возмещения вреда и заключения мирового соглашения мошенники выманили у пенсионерки почти 500 тыс. гривен.

Сообщается, что двое злоумышленников были задержаны и им сообщено о подозрении. По ходатайству местной прокуратуры подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас следственные действия продолжаются. Устанавливается местонахождение третьего злоумышленника.

Напомним

Ранее УНН сообщал о похожем случае мошенничества. Мужчина обманывал пожилых людей по схеме “ваш родственник в больнице”.

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