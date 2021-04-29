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Правозахисний фонд Джорджа Клуні закликає Росію скасувати вирок кримським політв'язням

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Правозахисний фонд “За справедливість” актора Джорджа Клуні та його дружини закликав Росію скасувати обвинувальний вирок щодо фігурантів Бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”. Про це йдеться на сайті фонду, пише УНН.

Деталі

Мова йде про 7 фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір” Марлена Асанова, Мемета Бєлялова, Тимура Ібрагімова, Сейрана Салієва, Сервера Мустафаєва, Сервера Зекір’яєва й Едема Смаїлова.

У звіті “Російська Федерація проти Сервера Мустафаєва та інших” на сайті фонду заявляють, що судовий розгляд справи за обвинуваченням цих осіб був пов’язаний із порушенням їх права на справедливий суд та інших прав людини, включаючи право на презумпцію невинуватості, право на участь у судовому розгляді і свій захист у ньому, право на виклик і допит свідків, а також право на свободу від незаконного та свавільного затримання. Зазначається, що судовий розгляд за обвинуваченням сімох кримських татар у причетності до терористичної діяльності має недостатньо доказів.

Цитата

“З огляду на ці порушення, Військовий апеляційний суд м. Власиха має скасувати вирок щодо вищезазначенних осіб та ухвалити постанову про їх негайне звільнення”, — йдеться у звіті.

Що передувало 

Російська ФСБ в окупованому Криму затримала у середу, 17 лютого, шістьох активістів, їм інкримінують участь в організації “Хізб ут-Тахрір”, яку Росія вважає терористичною.

11 березня в будинках кримських татар розпочалася низка слідчих заходів, ініційованих співробітниками ФСБ Росії. Провели сім обшуків, затримано 5 осіб: Енвера Мустафаєва, Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Амета Сулейманова, Рустема Сеїтмеметова. Усім затриманим інкримінують статтю 205.5 Кримінального кодексу Росії (Організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації).

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