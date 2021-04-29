Правозащитный фонд Джорджа Клуни призывает Россию отменить приговор крымским политзаключенным
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Правозащитный фонд “За справедливость” актера Джорджа Клуни и его жены призвал Россию отменить обвинительный приговор в отношении фигурантов Бахчисарайской “дела Хизб ут-Тахрир”. Об этом говорится на сайте фонда, пишет УНН.
Детали
Речь идет о 7 фигурантов “дела Хизб ут-Тахрир” Марлена Асанова, Мемета Белялов, Тимура Ибрагимова, Сейрана Салиев, Сервера Мустафаева, Сервера Зекирьяева и Эдема Смаилов.
В отчете “Российская Федерация против Сервера Мустафаева и других” на сайте фонда заявляют, что судебное разбирательство дела по обвинению этих лиц был связан с нарушением их права на справедливый суд и других прав человека, включая право на презумпцию невиновности, право на участие в судебном разбирательстве и свою защиту в нем, право на вызов и допрос свидетелей, а также право на свободу от незаконного и произвольного задержания. Отмечается, что судебное разбирательство по обвинению семи крымских татар в причастности к террористической деятельности имеет недостаточно доказательств.
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“Учитывая эти нарушения, Военный апелляционный суд. Власиха должен отменить приговор в отношении вищезазначенних лиц и принять постановление об их немедленном освобождении”, — говорится в отчете.
Что предшествовало
Российская ФСБ в оккупированном Крыму задержала в среду, 17 февраля, шесть активистов, им инкриминируют участие в организации “Хизб ут-Тахрир”, которую Россия считает террористической.
11 марта в домах крымских татар началась ряд следственных мероприятий, инициированных сотрудниками ФСБ России. Провели семь обысков, задержаны 5 человек: Энвера Мустафаева, Сейтумера Сейтумерова, империи Сейтумерова, Амета Сулейманова, Рустема Сеитмеметова. Всем задержанным инкриминируют статью 205.5 Уголовного кодекса России (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).