Правозахисника в Китаї засудили до чотирьох з половиною років в'язниці

КИЇВ. 28 січня. УНН. Китайський юрист-правозахисник Ван Квандженг отримав чотири з половиною роки в’язниці. Про відповідне рішення 28 січня повідомив Другий проміжний народний суд Тяньцзіня на півночі Китаю. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.