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Правозахисника в Китаї засудили до чотирьох з половиною років в'язниці

Правозахисника в Китаї засудили до чотирьох з половиною років в'язниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Китайський юрист-правозахисник Ван Квандженг отримав чотири з половиною роки в’язниці. Про відповідне рішення 28 січня повідомив Другий проміжний народний суд Тяньцзіня на півночі Китаю. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

42-річного Квандженга визнали винним у підриві державної влади. Його позбавили політичних прав на п’ять років.

Він був серед понад 200 юристів та активістів, яких затримали у 2015 році під час розгону масової акції.

Ван був членом юридичної фірми Fengrui, яка брала участь у низці чутливих справ і представляла відвертих критиків владної Комуністичної партії.

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26 грудня 2018 року під судом Тяньцзіня були присутні дипломати зі США, Швейцарії, Британії та Німеччини. Вони заявляють, що їм відмовили надати доступ до судових слухань.

У Китаї суди над правозахисниками часто відбуваються в різдвяний період, коли багато західних дипломатів та журналістів від’їжджають на свята.

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Як повідомляв УНН, правозахисники закликали Google відмовитися від запуску в Китаї пошукача з цензурою.

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