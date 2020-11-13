Правовий комітет зараз розглядає законопроекти щодо КСУ: оголосили конкурс суддів від ВР

Правовий комітет зараз розглядає законопроекти щодо КСУ: оголосили конкурс суддів від ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Верховній Раді України наразі триває засідання комітету з питань правової політики, на якому розглядають законопроекти щодо врегулювання ситуації з Конституційним Судом, по деяких вже є висновки. Також оголошено конкурс щодо суддів від ВРУ до Конституційного Суду. Про це в коментарі УНН розповіла заступниця голови комітету з питань антикорупційної політики Олена Мошенець.
“Комітет з правової політики ще триває, варто дочекатися - вже декілька з альтернативними до них отримали висновки (законопроекти щодо КСУ - ред.), оголошено конкурс щодо суддів від ВРУ до КСУ. Щодо наступного тижня, поки в силі план роботи, змін не було, але тривають обговорення між лідерами фракцій. Все в результаті буде залежати від загальної кількості хворих”, - сказала Мошенець.
Вона також додала, що комітет з антикорупційної політики буде збиратися в понеділок, 16 листопада, але нардепи ще не бачили порядок денний.
“Ми так само будемо розглядати ті законопроекти, які проходять через наш комітет”, - додала Мошенець.
Нагадаємо, як повідомила УНН представниця Верховної Ради в КСУ, заступниця голови комітету, нардеп Ольга Совгиря, новий конкурс на обрання суддів Конституційного Суду триватиме близько трьох місяців з моменту його оголошення комітетом з питань правової політики.
Між тим, за даними нардепа Ярослава Железняка, законопроект щодо КСУ та е-декларування хочуть розглянути в залі Ради вже у вівторок, 17 листопада.
Додамо, станом на 10 листопада у Верховній Раді було зареєстровано 13 законопроектів щодо вирішення ситуації навколо Конституційного Суду України, який 27 жовтня визнав неконституційним покарання за брехню в деклараціях.