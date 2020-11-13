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Правовой комитет сейчас рассматривает законопроекты по КСУ: объявили конкурс судей от ВР

Правовой комитет сейчас рассматривает законопроекты по КСУ: объявили конкурс судей от ВР

Киев  •  УНН

 • 16780 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Верховной Раде Украины на данный момент продолжается заседание комитета по вопросам правовой политики, на котором рассматривают законопроекты по урегулированию ситуации с Конституционным Судом, по некоторым уже еть выводы. Также объявлен конкурс на судей от ВРУ в Конституционный Суд. Об этом в комментарии УНН рассказала заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец.

"Комитет по правовой политике продолжается, стоит дождаться - уже несколько с альтернативными к ним получили выводы (законопроекты по КСУ - ред.), объявлен конкурс на судей от ВРУ в КСУ. По следующей неделе, пока в силе план работы, изменений не было, но продолжаются обсуждения между лидерами фракций. Все в итоге будет зависеть от общего количества больных", - сказала Мошенец.

Она также добавила, что комитет по антикоррупционной политике будет собираться в понедельник, 16 ноября, но нардепы еще не видели повестку дня.

"Мы так же будем рассматривать те законопроекты, которые проходят через наш комитет", - добавила Мошенец.

Напомним, как сообщила УНН представитель Верховной Рады в КСУ, заместитель председателя комитета, нардеп Ольга Совгиря, новый конкурс на избрание судей Конституционного Суда продлится около трех месяцев с момента его оглашения комитетом по вопросам правовой политики.

Между тем, по данным нардепа Ярослава Железняка, законопроект по КСУ и э-декларированию хотят рассмотреть в зале Рады уже во вторник, 17 ноября.

Добавим, по состоянию на 10 ноября в Верховной Раде было зарегистрировано 13 законопроектов по решению ситуации вокруг Конституционного Суда Украины, который 27 октября признал неконституционным наказание за ложь в декларациях.

Украинские Национальные Новости

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