Правовой комитет сейчас рассматривает законопроекты по КСУ: объявили конкурс судей от ВР

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Верховной Раде Украины на данный момент продолжается заседание комитета по вопросам правовой политики, на котором рассматривают законопроекты по урегулированию ситуации с Конституционным Судом, по некоторым уже еть выводы. Также объявлен конкурс на судей от ВРУ в Конституционный Суд. Об этом в комментарии УНН рассказала заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец.