Правоохоронці затримали викрадачів, які вимагали за звільнення жінки 100 тисяч доларів

Повідомляється, що у середу, 8 листопада, прокуратура Київської області, у порядку ст. 208 КПК України, затримала зловмисників, які викрали 62-річну жінку та тиждень утримували в одному з гаражів.

Встановлено, що викрадачі, які є уродженцями Луганської та Донецької областей, зранку приїхали до будинку потерпілої та застосовуючи погрози до жінки, змусили її сісти в свій автомобіль, та разом із потерпілою вирушили до Києва.

Зазначається, що приїхавши в столицю, зловмисники залишили автівку потерпілої на одній з вулиць, а жінку завели до гаражного приміщення, де і утримували тиждень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд Одеси обрав викрадачці 9-річного хлопчика запобіжний захід

Як повідомляє прокуратура, викрадачі телефонували з різних номерів зятю потерпілої та вимагали за її звільнення 100 тисяч доларів США.

У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, в результаті чого було встановлено місцеперебування потерпілої.

Після звільнення з незаконного утримання, жінці надана медична допомога.

На даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання про повідомлення затриманим особам про підозру.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНН, на Харківщині правоохоронці затримали учасників міжрегіонального злочинного угруповання, які погрозами та насильством "віджимали" майно громадян.