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Правоохранители задержали похитителей, которые требовали за освобождение женщины 100 тысяч долларов

Правоохранители задержали похитителей, которые требовали за освобождение женщины 100 тысяч долларов

Киев  •  УНН

 • 8077 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Прокуратура Киевской области задержала похитителей, которые похитили женщину с собственного жилья и неделю незаконно удерживали в гараже, требуя от семьи потерпевшей 100 тысяч долларов США за ее освобождение, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Сообщается, что в среду, 8 ноября, прокуратура Киевской области, в порядке ст. 208 УПК Украины, задержала злоумышленников, которые похитили 62-летнюю женщину и неделю удерживали в одном из гаражей.

Установлено, что похитители, которые являются уроженцами Луганской и Донецкой областей, утром приехали к дому потерпевшей и применяя угрозы к женщине, заставили ее сесть в свой автомобиль, и вместе с потерпевшей отправились в Киев.

Отмечается, что приехав в столицу, злоумышленники оставили машину потерпевшей на одной из улиц, а женщину завели в гаражное помещение, где и удерживали неделю.

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Как сообщает прокуратура, похитители звонили с разных номеров зятю потерпевшей и требовали за ее освобождение 100 тысяч долларов США.

В ходе досудебного расследования проведен ряд следственных и негласных следственных (розыскных) действий, в результате чего было установлено местонахождение потерпевшей.

После освобождения из незаконного содержания, женщине оказана медицинская помощь.

В настоящее время осуществляется досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН, в Харьковской области правоохранители задержали участников межрегионального преступной группировки, которые угрозами и насилием "отжимали" имущество граждан.

 

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