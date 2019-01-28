Правоохоронці затримали підозрюваного у викраденні картини Куїнджі "Ай-Петрі. Крим"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Російська поліція спільно з ФСБ країни затримали підозрюваного в розкраданні картини Куїнджі “Ай-Петрі. Крим” з Третьяковської галереї. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС, яке посилається на представницю МВС Ірина Вовк.
“В результаті оперативно-розшукових заходів співробітниками Головного управління кримінального розвідкою МВС Росії спільно з ФСБ Росії затриманий підозрюваний у розкраданні картини Куїнджі”, — сказала вона.
За її словами, затриманий розповів оперативникам, що сховав викрадену картину на території споруджуваного об’єкта в Одинцовському районі, де вона і була вилучена поліцейськими. Крім того, Вовк також розповіла, що викрадач був раніше затриманий поліцейськими за зберігання наркотиків.
“По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений. Установлено, что подозреваемый ранее, в декабре 2018 года, задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела”, — додають у повідомленні.
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Крім того, за даними відомства, виявлена сама картина.
“У рамках розслідування кримінальної справи в результаті проведення комплексу оперативно-слідчих заходів встановлено підозрюваного у скоєнні даного злочину. Ним виявився 31-річний чоловік... Він розповів оперативникам, що сховав викрадену картину на території споруджуваного об’єкта... де вона і була вилучена поліцейськими”, — повідомила Вовк.
Нагадаємо, вчора з Третьяковської галереї у Москві пропало одне з полотен Куїнджі під назвою “Ай-Петрі. Крим”.