Правоохоронці викрили масштабне розкрадання з нафтопроводів у трьох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Правоохоронці заблокували масштабне розкрадання сировини з нафтопроводів у кількох областях країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки.
“Правоохоронці встановили, що група зловмисників з різних регіонів України протягом кількох місяців з використанням спеціального обладнання робили так звані “врізи” у нафтопроводи на території Сумської, Чернігівської та Полтавської областей. Продукцію вони перекачували в автоцистерни та реалізовували для переробки“,— йдеться у повідомленні.
Зазначається, що працівники СБУ затримали трьох зловмисників у Чернігівській області під час спроби продажу чергової партії вкраденої нафти.
Наразі накладено арешт на дві автоцистерни з нафтосировиною вартістю майже вісімсот тисяч гривень, встановлено місця “врізів” та зберігання продукції.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх причетних до оборудки осіб.
Нагадаємо, співробітники СБУ у рамках комплексу заходів із захисту критичної інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу блокували на Чернігівщині розкрадання сировини з нафтопроводу. Про це повідомляє прес-центр СБУ.