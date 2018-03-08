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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 38279 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 53864 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 57433 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 102071 просмотра

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Правоохранители разоблачили масштабное хищение из нефтепроводов в трех областях

Правоохранители разоблачили масштабное хищение из нефтепроводов в трех областях

Киев  •  УНН

 • 14417 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Правоохранители заблокировали масштабное хищение сырья из нефтепроводов в нескольких областях страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности.

“Правоохранители установили, что группа злоумышленников из разных регионов Украины в течение нескольких месяцев с использованием специального оборудования делали так называемые „врезы“ в нефтепроводы на территории Сумской, Черниговской и Полтавской областей. Продукцию они перекачивали в автоцистерны и реализовывали для переработки”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что работники СБУ задержали трех злоумышленников в Черниговской области при попытке продажи очередной партии украденной нефти.

Сейчас наложен арест на две автоцистерны с нефтесырье стоимостью почти восемьсот тысяч гривен, установлено места “врезов” и хранения продукции.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех причастных к сделке лиц.

Напомним, сотрудники СБУ в рамках комплекса мер по защите критической инфраструктуры в сфере топливно-энергетического комплекса блокировали на Черниговщине хищения сырья из нефтепровода. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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