Правоохранители разоблачили масштабное хищение из нефтепроводов в трех областях
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Правоохранители заблокировали масштабное хищение сырья из нефтепроводов в нескольких областях страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности.
“Правоохранители установили, что группа злоумышленников из разных регионов Украины в течение нескольких месяцев с использованием специального оборудования делали так называемые „врезы“ в нефтепроводы на территории Сумской, Черниговской и Полтавской областей. Продукцию они перекачивали в автоцистерны и реализовывали для переработки”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что работники СБУ задержали трех злоумышленников в Черниговской области при попытке продажи очередной партии украденной нефти.
Сейчас наложен арест на две автоцистерны с нефтесырье стоимостью почти восемьсот тысяч гривен, установлено места “врезов” и хранения продукции.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех причастных к сделке лиц.
Напомним, сотрудники СБУ в рамках комплекса мер по защите критической инфраструктуры в сфере топливно-энергетического комплекса блокировали на Черниговщине хищения сырья из нефтепровода. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.