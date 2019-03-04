Масові скупчення людей: правоохоронці розповіли, як вести себе у натовпі

Для того, щоб застерегти себе у натовпі, слід вдягати одяг, який не заважає руху і не є занадто просторим, слід уникати взуття на підборах та зі шнурками. Також не варто брати з собою аксесуари, за які вас можуть схопити.

Основні правила, які можуть врятувати життя у натовпі:

- не втрачайте самоконтроль, утримуйтесь на ногах;

- не йдіть проти натовпу;

- глибоко вдихніть, зімкніть руки в замок і трохи в сторони;

- ноги піднімайте вище, не піднімайтесь навшпиньки, спирайтеся на повну стопу;

- позбудьтесь від шарфа, сумки, вийміть з кишені ключі;

- рухайтесь разом з масою людей, поступово зміщуючись по діагоналі до краю масовки;

- дитину посадіть на шию, жінку ведіть перед собою;

- в агресивному натовпі доречно дивитися нижче рівня очей людини, але не в підлогу;

- уникайте великих людей, великих сумок, стовпів, колон, будь-яких виступаючих предметів, вузьких отворів;

- у разі падіння згорніться у клубок, закрийте руками потилицю, не спирайтеся на руки. Спробуйте встати, зробивши ривок корпусом і опершись на коліно.

Головні правила правильної евакуації: