Масові скупчення людей: правоохоронці розповіли, як вести себе у натовпі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Правоохоронці розповіли, як слід вести себе у місцях масового скупчення людей. Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомляє МВС України, передає УНН.
Для того, щоб застерегти себе у натовпі, слід вдягати одяг, який не заважає руху і не є занадто просторим, слід уникати взуття на підборах та зі шнурками. Також не варто брати з собою аксесуари, за які вас можуть схопити.
Основні правила, які можуть врятувати життя у натовпі:
- не втрачайте самоконтроль, утримуйтесь на ногах;
- не йдіть проти натовпу;
- глибоко вдихніть, зімкніть руки в замок і трохи в сторони;
- ноги піднімайте вище, не піднімайтесь навшпиньки, спирайтеся на повну стопу;
- позбудьтесь від шарфа, сумки, вийміть з кишені ключі;
- рухайтесь разом з масою людей, поступово зміщуючись по діагоналі до краю масовки;
- дитину посадіть на шию, жінку ведіть перед собою;
- в агресивному натовпі доречно дивитися нижче рівня очей людини, але не в підлогу;
- уникайте великих людей, великих сумок, стовпів, колон, будь-яких виступаючих предметів, вузьких отворів;
- у разі падіння згорніться у клубок, закрийте руками потилицю, не спирайтеся на руки. Спробуйте встати, зробивши ривок корпусом і опершись на коліно.
Головні правила правильної евакуації:
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- Зберігайте спокій;
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- Не створюйте тісняву;
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- Пропускайте дітей і людей похилого віку;
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- Користуйтесь сходами;
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- Дійте організовано.
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