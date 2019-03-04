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Массовые скопления людей: правоохранители рассказали, как вести себя в толпе

Массовые скопления людей: правоохранители рассказали, как вести себя в толпе

Киев  •  УНН

 • 65677 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Правоохранители рассказали, как следует вести себя в местах массового скопления людей. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщает МВД Украины, передает УНН.

Для того, чтобы обезопасить себя в толпе, следует надевать одежду, которая не мешает движению и не является слишком просторной, следует избегать обуви на каблуках и со шнуровкой. Также не стоит брать с собой аксессуары, за которые вас могут схватить.

Основные правила, которые могут спасти жизнь в толпе:

- не теряйте самоконтроль, держитесь на ногах
- не идите против толпы;
- глубоко вдохните, сомкните руки в замок и слегка в стороны;
- ноги поднимайте выше, не поднимайтесь на цыпочки, опирайтесь на полную стопу;
- избавьтесь от шарфа, сумки, выньте из кармана ключи;
- двигайтесь вместе с массой людей, постепенно смещаясь по диагонали к краю массовки;
- ребенка посадите на шею, женщину ведите перед собой;
- в агрессивной толпе уместно смотреть ниже уровня глаз человека, но не в пол;
- избегайте больших людей, больших сумок, столбов, колонн, любых выступающих предметов, узких отверстий;
- в случае падения свернитесь в клубок, закройте руками затылок, а не опирайтесь на руки. Попробуйте встать, сделав рывок корпусом и опершись на колено.

Главные правила правильной эвакуации:

  • Сохраняйте спокойствие;
  • Не создавайте тесноту;
  • Пропускайте детей и стариков;
  • Пользуйтесь лестницей;
  • Действуйте организованно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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