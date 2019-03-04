Массовые скопления людей: правоохранители рассказали, как вести себя в толпе

Для того, чтобы обезопасить себя в толпе, следует надевать одежду, которая не мешает движению и не является слишком просторной, следует избегать обуви на каблуках и со шнуровкой. Также не стоит брать с собой аксессуары, за которые вас могут схватить.

Основные правила, которые могут спасти жизнь в толпе:

- не теряйте самоконтроль, держитесь на ногах

- не идите против толпы;

- глубоко вдохните, сомкните руки в замок и слегка в стороны;

- ноги поднимайте выше, не поднимайтесь на цыпочки, опирайтесь на полную стопу;

- избавьтесь от шарфа, сумки, выньте из кармана ключи;

- двигайтесь вместе с массой людей, постепенно смещаясь по диагонали к краю массовки;

- ребенка посадите на шею, женщину ведите перед собой;

- в агрессивной толпе уместно смотреть ниже уровня глаз человека, но не в пол;

- избегайте больших людей, больших сумок, столбов, колонн, любых выступающих предметов, узких отверстий;

- в случае падения свернитесь в клубок, закройте руками затылок, а не опирайтесь на руки. Попробуйте встать, сделав рывок корпусом и опершись на колено.

Главные правила правильной эвакуации: