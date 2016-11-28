Правоохоронці припинили незаконний видобуток води на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Правоохоронці припинили незаконний видобуток води на Одещині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
Працівники поліції у рамках кримінального провадження за ч.2 ст.240 (порушення правил охорони надр) КК України провели санкціонований обшук домоволодіння, розташованого в селі Олександрівка Роздільнянського району.
У результаті на присадибній ділянці домоволодіння було задокументовано факт видобутку питної води без наявності необхідних дозвільних документів.
Встановлено, що видобуту воду правопорушники використовували для виробництва фасованої питної води у пляшках. Наклеївши етикетку, вони реалізовували її через заклади торгівлі. В ході обшуку правоохоронці також вилучили спеціальне обладнання для видобування води вартістю 500 тисяч гривень. Сума матеріальних збитків, завданих правопорушниками державі, встановлюється.
Відповідно до санкції статті, незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення карається штрафом від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Розслідування триває.