Правоохранители пресекли незаконную добычу воды в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Правоохранители пресекли незаконную добычу воды в Одесской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Работники полиции в рамках уголовного производства по ч.2 ст.240 (нарушение правил охраны недр) УК Украины провели санкционированный обыск домовладения, расположенного в селе Александровка Раздельнянского района.
В результате на приусадебном участке домовладения был задокументирован факт добычи питьевой воды без наличия необходимых разрешительных документов.
Установлено, что добытую воду правонарушители использовали для производства фасованной питьевой воды в бутылках. Наклеив этикетку, они реализовывали ее через учреждения торговли. В ходе обыска правоохранители также изъяли специальное оборудование для добычи воды стоимостью 500 тыс. гривен. Сумма материального ущерба, причиненного правонарушителями государству, устанавливается.
Согласно санкции статьи, незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения наказывается штрафом от четырехсот до семисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
Расследование продолжается.