Правоохоронці підозрюють власника квартири у Сумах у вибуху в будинку

ukru
28 березня, 20:29 • 35805 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 97794 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 125256 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 131577 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 227940 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 168796 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 188878 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172782 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164958 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 351572 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
85 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Міноборони і Генштаб створюють окрему вертикаль для розвитку авіації - Умєров

Міноборони і Генштаб створюють окрему вертикаль для розвитку авіації - Умєров

28 березня, 17:53 • 35765 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 53718 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

28 березня, 18:38 • 63840 перегляди
Українські бійці перебувають на курщині, щоб запобігти наступу на Сумську область - Зеленський

Українські бійці перебувають на курщині, щоб запобігти наступу на Сумську область - Зеленський

28 березня, 18:39 • 38403 перегляди
Зеленський: угода про тишу на морі має охоплювати Одесу та Миколаїв

Зеленський: угода про тишу на морі має охоплювати Одесу та Миколаїв

28 березня, 18:47 • 37380 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 227944 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 351573 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 369172 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 285542 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 358799 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 53718 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 72113 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 84038 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168285 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170842 перегляди
Актуальне
Правоохоронці підозрюють власника квартири у Сумах у вибуху в будинку

Правоохоронці підозрюють власника квартири у Сумах у вибуху в будинку

Київ • УНН

 • 10630 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Сумські правоохоронці мають ґрунтовні підозри, що власник квартири в будинку № 52 по проспекту Михайла Лушпи навмисно відкрутив на кухні гнучкий шланг від системи газопостачання, що з’єднується з побутовою газовою плитою, після чого підпалив. Перевіряються також й інші версії причини вибуху, передає УНН.

Нагадаємо, що подія сталась сьогодні вранці, в обласному центрі, по проспекту Михайла Лушпи, в будинку № 52. В однокімнатній квартирі першого поверху прогримів вибух побутового газу.

Серед потерпілих — господар квартири, що нині знаходиться у реанімації з опіками, та двоє його сусідів, котрим медики надали допомогу без подальшої госпіталізації.

Як з‘ясували викликані на місце події працівники поліції, рятувальники та спеціалісти газової служби, причиною вибуху став витік побутового газу.

Внаслідок дій 26-річного молодика найбільших пошкоджень зазнала його квартира та сусідське житло — вибухом зруйновані міжкімнатні перегородки та стіна між квартирами, а також пошкоджені двері у двох інших квартирах першого поверху в цьому ж під‘їзді. Вибуховою хвилею вибиті шибки у вікнах під’їзду з 1 по 4 поверх.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З будинку на Хмельниччині, де стався вибух, відселили 15 сімей

Наразі молодий чоловік знаходиться у реанімації, йому діагностовано “термічний опік полум’ям обличчя, верхніх та нижніх кінцівок 2-3 ступеню, площа опіку близько 20%, опіковий шок 2-3 ступеню”.

До медиків звернулись ще двоє жителів цього ж будинку. Їм було надано всю необхідну допомогу без подальшої госпіталізації.

На даний час на місці події працюють слідчі Сумського міськвідділу поліції та ГУНП області, 5 одиниць рятувальної техніки, аварійна газова служба м. Суми. Охорону громадського порядку навколо будинку забезпечують співробітники патрульної та місцевої поліції.

“За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.194 КК України (навмисне пошкодження чи знищення майна), — кометнує ситуацію начальник Сумського міського відділу поліції Павло Карабута, — та проводять подальші перевірки”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,852.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,895.90