Правоохоронці підозрюють власника квартири у Сумах у вибуху в будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Сумські правоохоронці мають ґрунтовні підозри, що власник квартири в будинку № 52 по проспекту Михайла Лушпи навмисно відкрутив на кухні гнучкий шланг від системи газопостачання, що з’єднується з побутовою газовою плитою, після чого підпалив. Перевіряються також й інші версії причини вибуху, передає УНН.
Нагадаємо, що подія сталась сьогодні вранці, в обласному центрі, по проспекту Михайла Лушпи, в будинку № 52. В однокімнатній квартирі першого поверху прогримів вибух побутового газу.
Серед потерпілих — господар квартири, що нині знаходиться у реанімації з опіками, та двоє його сусідів, котрим медики надали допомогу без подальшої госпіталізації.
Як з‘ясували викликані на місце події працівники поліції, рятувальники та спеціалісти газової служби, причиною вибуху став витік побутового газу.
Внаслідок дій 26-річного молодика найбільших пошкоджень зазнала його квартира та сусідське житло — вибухом зруйновані міжкімнатні перегородки та стіна між квартирами, а також пошкоджені двері у двох інших квартирах першого поверху в цьому ж під‘їзді. Вибуховою хвилею вибиті шибки у вікнах під’їзду з 1 по 4 поверх.
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Наразі молодий чоловік знаходиться у реанімації, йому діагностовано “термічний опік полум’ям обличчя, верхніх та нижніх кінцівок 2-3 ступеню, площа опіку близько 20%, опіковий шок 2-3 ступеню”.
До медиків звернулись ще двоє жителів цього ж будинку. Їм було надано всю необхідну допомогу без подальшої госпіталізації.
На даний час на місці події працюють слідчі Сумського міськвідділу поліції та ГУНП області, 5 одиниць рятувальної техніки, аварійна газова служба м. Суми. Охорону громадського порядку навколо будинку забезпечують співробітники патрульної та місцевої поліції.
“За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.194 КК України (навмисне пошкодження чи знищення майна), — кометнує ситуацію начальник Сумського міського відділу поліції Павло Карабута, — та проводять подальші перевірки”.