Правоохранители подозревают владельца квартиры в Сумах во взрыве в доме

КИЕВ. 9 января. УНН. Сумские правоохранители имеют основательные подозрения, что владелец квартиры в доме № 52 по проспекту Михаила Лушпы намеренно открутил на кухне гибкий шланг от системы газоснабжения, соединяющийся с бытовой газовой плитой, после чего поджег. Проверяются также и другие версии причины взрыва, передает УНН.