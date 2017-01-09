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Правоохранители подозревают владельца квартиры в Сумах во взрыве в доме

Правоохранители подозревают владельца квартиры в Сумах во взрыве в доме

Киев • УНН

 • 10629 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Сумские правоохранители имеют основательные подозрения, что владелец квартиры в доме № 52 по проспекту Михаила Лушпы намеренно открутил на кухне гибкий шланг от системы газоснабжения, соединяющийся с бытовой газовой плитой, после чего поджег. Проверяются также и другие версии причины взрыва, передает УНН.

Напомним, что происшествие произошло сегодня утром, в областном центре, по проспекту Михаила Лушпы, в доме № 52. В однокомнатной квартире первого этажа прогремел взрыв бытового газа.

Среди пострадавших - хозяин квартиры, который в настоящее время находится в реанимации с ожогами, и двое его соседей, которым медики оказали помощь без дальнейшей госпитализации.

Как выяснили вызванные на место происшествия сотрудники полиции, спасатели и специалисты газовой службы, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

В результате действий 26-летнего молодого человека сильно повреждена его квартира и соседское жилье - взрывом разрушены межкомнатные перегородки стена между квартирами, а также повреждены двери в двух других квартирах первого этажа в этом же подъезде. Взрывной волной выбиты стекла в окнах подъезда с 1 по 4 этаж.

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Сейчас молодой человек находится в реанимации, его диагноз: "термический ожог пламенем лица, верхних и нижних конечностей 2-3 степени, площадь ожога около 20%, ожоговый шок 2-3 степени".

К медикам обратились еще двое жителей этого же дома. Им была предоставлена ​​вся необходимая помощь без дальнейшей госпитализации.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи Сумского горотдела полиции и ГУНП области, 5 единиц спасательной техники, аварийная газовая служба г. Суммы. Охрану общественного порядка вокруг дома обеспечивают сотрудники патрульной и местной полиции.

"По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное повреждение или уничтожение имущества), - кометнуе ситуацию начальник Сумского городского отдела полиции Павел Карабута, - и проводят дальнейшие проверки".

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