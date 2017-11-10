Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування ТЦ у Херсоні

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. До поліції надійшло повідомлення про замінування ресторану в одному з торгівельних центрів у Херсоні. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Херсонської області, передає УНН.

“На місце події негайно прибули спеціалісти усіх екстрених служб. Поліцейські оточили територію, з приміщення евакуювали відвідувачів. Людей відвели на безпечну відстань”, — повідомили в поліції.

Наразі вибухотехніки спільно з кінологами обстежують будівлю з метою виявлення вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 9 листопада у Києві через загрозу вибуху на вхід та вихід закрили столичну станцію метро “Палац спорту”.

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