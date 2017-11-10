Правоохранители проверяют информацию о заминировании ТЦ в Херсоне
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В полицию поступило сообщение о заминировании ресторана в одном из торговых центров в Херсоне. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области, передает УНН.
“На место происшествия немедленно прибыли специалисты всех экстренных служб. Полицейские оцепили территорию, из помещения эвакуировали посетителей. Людей отвели на безопасное расстояние”, — сообщили в полиции.
Сейчас взрывотехники совместно с кинологами обследуют здание с целью обнаружения взрывоопасных предметов.
Напомним, 9 ноября в Киеве из-за угрозы взрыва на вход и выход закрыли столичную станцию метро “Дворец спорта”.