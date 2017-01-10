Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування суду в Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У Харкові поліція перевіряє повідомлення про замінування господарського суду на проспекті Незалежності. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.
Сьогодні близько 9-30 до чергової частини Шевченківського відділу поліції міста Харкова надійшло повідомлення про те, що в приміщенні суду на проспекті Незалежності нібито закладена вибухівка.
На місці події працюють слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції міста Харкова, кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки.
Повідомлення про подію внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень.