Правоохранители проверяют информацию о заминировании суда в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Харькове полиция проверяет сообщение о заминировании хозяйственного суда на проспекте Независимости. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.
Сегодня около 9:30 в дежурную часть Шевченковского отдела полиции города Харькова поступило сообщение о том, что в помещении суда на проспекте Независимости якобы заложена взрывчатка.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции города Харькова, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.
Сообщение о происшествии внесено в журнал единого учета правонарушений.