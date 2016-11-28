Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування пивзаводу у Миколаєві

Сьогодні 28 листопада 2016 року на електронну пошту ГУ ДСНС в Миколаївській області надійшло анонімне повідомлення, що пивзавод “Янтар”, який розташований у Корабельному районі Миколаєва, заміновано. Автор листа висунув свою вимогу — 30 000 доларів, в іншому випадку — на підприємстві 29 листопада станеться вибух.

Правоохоронці евакуювали працівників підприємства та обстежують будівлі й прилеглу територію пивзаводу.

Повідомлення внесено до журналу Єдиного обліку, вирішується питання про кваліфікацію вказаної події, встановлюється особа, яка повідомила про замінування.

Нагадаємо, у Києві невідомий замінував пивзавод з вимогою викупу.