Правоохранители проверяют информацию о заминировании пивзавода в Николаеве
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Правоохранители проверят информацию о заминировании пивзавода в Николаеве. Правоохранители эвакуировали работников предприятия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.
Сегодня 28 ноября 2016 года на электронную почту ГУ ГосЧС в Николаевской области поступило анонимное сообщение, что пивзавод "Янтарь", который расположен в Корабельном районе Николаева, заминирован. Автор письма выдвинул свое требование - 30 тыс. долларов, в противном случае - на предприятии 29 ноября произойдет взрыв.
Правоохранители эвакуировали работников предприятия и обследуют здания и прилегающую территорию пивзавода.
Сообщение внесены в журнал Единого учета, решается вопрос о квалификации указанного события, устанавливается лицо, что сообщило о заминировании.
Напомним, в Киеве неизвестный заминировал пивзавод с требованием выкупа.