Правоохранители проверяют информацию о заминировании пивзавода в Николаеве

Сегодня 28 ноября 2016 года на электронную почту ГУ ГосЧС в Николаевской области поступило анонимное сообщение, что пивзавод "Янтарь", который расположен в Корабельном районе Николаева, заминирован. Автор письма выдвинул свое требование - 30 тыс. долларов, в противном случае - на предприятии 29 ноября произойдет взрыв.

Правоохранители эвакуировали работников предприятия и обследуют здания и прилегающую территорию пивзавода.

Сообщение внесены в журнал Единого учета, решается вопрос о квалификации указанного события, устанавливается лицо, что сообщило о заминировании.

Напомним, в Киеве неизвестный заминировал пивзавод с требованием выкупа.