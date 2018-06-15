Правоохоронці Одещини визволили з рабства майже 30 людей
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 15 червня. УНН. На території одного з консервних заводів в Одеській області правоохоронці провели санкціоновану перевірку. Саме під час неї виявлено близько 30 осіб, які незаконно утримувались в нелюдських умовах. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес- службі Південного регіонального управління ДПСУ.
Люди змушені були працювати під загрозою фізичних розправ та моральних принижень.
Серед утримуваних - громадяни України з різних регіонів, в тому числі і з АР Крим, які у пошуках заробітку потрапили у рабство.
Оперативні дії проводяться представниками Держприкордонслужби, Національної поліції АР Крим, СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим.
"На цей час правоохоронці затримали 3 підозрюваних осіб, проводяться необхідні слідчі дії", - зазначили у відомстві.
Як повідомляв УНН, прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно жителя Рівного, якого обвинувачують у вербуванні жінок у сексуальне рабство до Ізраїлю.