Правоохоронці Одещини визволили з рабства майже 30 людей

Люди змушені були працювати під загрозою фізичних розправ та моральних принижень.



Серед утримуваних - громадяни України з різних регіонів, в тому числі і з АР Крим, які у пошуках заробітку потрапили у рабство.



Оперативні дії проводяться представниками Держприкордонслужби, Національної поліції АР Крим, СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим.



"На цей час правоохоронці затримали 3 підозрюваних осіб, проводяться необхідні слідчі дії", - зазначили у відомстві.



Як повідомляв УНН, прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно жителя Рівного, якого обвинувачують у вербуванні жінок у сексуальне рабство до Ізраїлю.