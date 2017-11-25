Правоохоронці "на гарячому" затримали торговців зброєю

В результаті проведення оперативних дій, правоохоронцям вдалось затримати підозрюваних "на гарячому", а саме – в момент продажу третій особі вогнепальної зброї.

В ході проведення обшуків за місцями проживання членів злочинної групи, правоохоронці вилучили більше 20 одиниць вогнепальної, незареєстрованої мисливської та спортивної зброї, а також боєприпаси до неї.

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На цей час особи затримані. Вирішується питання щодо оголошення вказаним особам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 (Злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (два або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення) та ч. 1 ст. 263 КК України (Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, у Нікополі правоохоронці виявили автомобіль з арсеналом зброї. Повідомляється, що загалом поліцейські вилучили 6 тротилових шашок, 3 сигнальні ракети, гранату Ф-1, димову шашку та майже 300 патронів різного калібру.